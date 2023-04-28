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Зеленский сообщил, обсуждал ли он встречу с Си Цзиньпином

Зеленский сообщил, обсуждал ли он встречу с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 340339 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином они не обсуждали личную встречу. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентами Чехии и Словакии в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«У нас состоялся важный разговор. Что касается будущих встреч – об этом не говорили (с лидером Китая Си Цзиньпином – ред.) Что касается важных вещей о, которых мы говорили, то это ядерная безопасность», - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины очень важно привлечь к формату формулы мира как можно больше стран.

Также Зеленский сообщил, что они говорили с Си о территориальной целостности Украины, о суверенитете.

«Включая Крым, весь Донбасс, обо всем этом говорили и услышали уважение ко всем этим принципам», - отметил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что во время разговора призвал лидера Китая помочь в возвращении пленных украинцев и депортированных россией детей.

Дополнение

Зеленский провёл телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китая Си Цзиньпинь во время разговора обменялись мнениями о китайском «мирном плане» и украинской формуле мира.

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