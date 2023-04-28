Зеленський повідомив, чи обговорював зустріч із Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони не обговорювали особисту зустріч. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентами Чехії та Словаччини в Києві, передає кореспондент УНН.
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«У нас відбулась важлива розмова. Що стосується майбутніх зустрічей – про це не говорили (з лідером Китаю Сі Цзіньпіном – ред.) Що стосується важливих речей про, які ми говорили, то це ядерна безпека», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що для України дуже важливо залучити до формату формули миру якомога більше країн.
Також Зеленський повідомив, що вони говорили з Сі про територіальну цілісність України, про суверенітет.
«Включаючи Крим, весь Донбас, про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів», - зазначив Зеленський.
Окрім того, він повідомив, що під час розмови закликав лідера Китаю допомогти у повернення полонених українців та депортованих росією дітей.
Доповнення
Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпінь під час розмови обмінялися думками щодо китайського «мирного плану» та української формули миру.