Зеленский предупредил предателей из Крыма: держитесь подальше от ВСУ, если не хотите повторить трагическую судьбу коллег

Цитата

"Хочу предупредить всех предателей Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще годы назад. Вы же переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, которые погибли на тех кораблях или еще где-то на земле или на море Украины. Ну так и живите. А это значит - держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых.

" Среди них и высшие командиры. Об убитых русских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморского флота уже есть. Вооруженные Силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Командиры двух поврежденных десантных кораблей россии в Бердянскеоказались предателямиУкраины..