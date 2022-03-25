Зеленський попередив зрадників з Криму: тримайтеся подалі від ЗСУ, якщо не хочете повторити трагічну долю колег
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попередив всіх зрадників України, які перейшли на бік ворога в окупованому Криму, що якщо вони не хочуть повторити трагічну долю своїх колег, які загинули, то краще триматися якомога далі від українських міст і ЗСУ. Про це він заявив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Хочу попередити всіх зрадників України, які перейшли на бік ворога в Криму ще роки назад. Ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще? А не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи на морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся якомога далі від наших міст і від нашої армії», - сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих.
«Серед них і вищі командири. Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є. Збройні Сили продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на Харківському напрямку, у Київській області», - розповів Зеленський.
Доповнення
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