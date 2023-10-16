Зеленский поговорил с Трюдо об оборонном сотрудничестве и вызовах безопасности

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"Поддерживаю постоянный контакт с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время моего визита в Канаду. В частности, по развитию нашей гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества, глобальные вызовы безопасности", - написал Зеленский в Telegram.

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Президент Украины поблагодарил Трюдо за готовность помочь с эвакуацией наших людей из сектора Газа, а также за поддержку Формулы мира.

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"Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится вскоре", - резюмировал Зеленский.