Зеленський поговорив із Трюдо про оборонну співпрацю і безпекові виклики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Йшлося про продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики, передає УНН.
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"Підтримую постійний контакт із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади. Зокрема, щодо розвитку нашої гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду. Обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики", - написав Зеленський у Telegram.
Додамо
Президент України подякував Трюдо за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа, а також за підтримку Формули миру.
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"Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", - резюмував Зеленський.