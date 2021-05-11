Зеленский подписал закон о заочном осуждении: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" № 1422-ІХ, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.
Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды со своей стороны связывают объявления в международный розыск с моментом выставления Интерполом “красной карточки” и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебное расследование.
Закон, который подписал Президент, меняет подход и определяет два основания для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства: 1) если подозреваемый объявлен в международный розыск; 2) если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и находится на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.
Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.
Добавим
Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением является несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории агрессора или объявлены в международный розыск.
Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.
Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.