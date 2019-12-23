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Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Документ возвращен с подписью Президента.

Законом помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Напомним, Рада приняла законопроект о правах помощников-консультантов нардепов.

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