Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.
Документ повернуто з підписом Президента.
Законом помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів глави ВР, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) виключаються з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.
Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень за цією статтею.
Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо прав помічників-консультантів нардепів.