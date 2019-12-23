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Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Документ повернуто з підписом Президента.

Законом помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів глави ВР, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) виключаються з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень за цією статтею.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо прав помічників-консультантів нардепів.

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