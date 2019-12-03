Рада ухвалила законопроект щодо прав помічників-консультантів нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 2313-2 про внесення змін до Закону України “Про запобігання продукції” щодо питань сумісництва помічників-консультантів народних депутатів України. Відповідне рішення підтримали 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2313-2 про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо питання сумісництва помічників-консультантів народних депутатів України) розроблено з метою забезпечення права помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України на роботу за сумісництвом відповідно до норм законодавства, що визначає їх правовий статус.
Так, законопроект передбачає внесення змін до статей 25 та 36 Закону України “Про запобігання корупції”.
Нагадаємо, утримання одного депутата обійдеться бюджету в середньому в 344 тисяч 960 грн на рік, згідно з кошторисом, який Верховна Рада ухвалила на 2020 рік.