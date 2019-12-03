Рада приняла законопроект о правах помощников-консультантов нардепов

Проект Закона № 2313-2 о внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” (по вопросу совмещения помощников-консультантов народных депутатов Украины) разработан с целью обеспечения права помощников-консультантов народных депутатов Украины, работников секретариатов Председателя Верховной Рады Украины, его Первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины на работу по совместительству в соответствии с нормами законодательства, определяющего их правовой статус.

Так, законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 25 и 36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Напомним, содержание одного депутата обойдется бюджету в среднем в 344 тысяч 960 грн в год, согласно смете, который Верховная Рада приняла на 2020 год.