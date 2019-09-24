Зеленский подписал закон о перезагрузке власти и ряд других

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" № 117-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Этот закон, в частности, предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных внедрением закона.

Также Глава государства подписал следующие законы:

- Закон Украины "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" № 78-ІХ, принятый парламентом 12 сентября 2019 года. Закон вводит в украинское законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита. Украина будет осуществлять в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков.

- Закон Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года" № 105-ІХ, принятый Верховной Радой 18 сентября 2019 года. Необходимость заключения настоящего Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" № 102-ІХ, принятый парламентом 18 сентября 2019 года. Закон имеет цель уменьшения административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" № 111-ІХ, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Целью принятия данного закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" № 112-ІХ, принятый украинским парламентом 19 сентября 2019 года. Документ расширяет применение банками Украины положений Закона "О финансовой реструктуризации".

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" № 115-ІХ, принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Закон имеет цель упрощения условий для ведения бизнеса, администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшение количества и объема налоговой отчетности.

- Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" № 116-ІХ, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" № 133-ІХ, принятый парламентом 20 сентября 2019 года. Он позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны страны, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины"