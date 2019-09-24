Зеленський ветував закон про ТСК Ради з нормами щодо імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою 8 скликання закон “Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, повідомляє УНН.
Проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України № 1098, ухвалений ВР 8 скликання у червні 2019 року.
Відповідно до норм документу, спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради мала б формуватися з нардепів, спецпрокурора та спецслідчих. Нормою, яка викликала дискусію, була можливість комісії проводити розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.
Як писав УНН, зміни до закону про приватизацію майна опублікували.