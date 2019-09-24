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Зміни до закону про приватизацію майна опублікували

Зміни до закону про приватизацію майна опублікували

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" від 24 вересня, передає УНН.

Метою документа є приведення норм закону про приватизацію державного і комунального майна у відповідність до норм Конституції. Беручи до уваги вимоги статей 83, 85 та 89 Конституції, опублікованим законом статтю 9 цього закону виключено, як таку, що суперечить нормам Конституції.

Стаття 9 закону "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної Ради України не віднесено.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 25 вересня.

Нагадаємо, 24 вересня опубліковано і низку інших законів.

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