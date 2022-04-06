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Зеленский: ООН пока не может выполнять функции, ради которых создавалась, виновато в этом только одно государство - россия

Киев • УНН

 • 152976 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения заявил, что россия дискредитирует ООН и все другие международные институты, в работе которых до сих пор участвует, информирует УНН.

Зеленский: ООН пока не может выполнять функции, ради которых создавалась, виновато в этом только одно государство - россия

Цитата

"Продолжил активную дипломатическую работу. Обратился в Совет Безопасности ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям россии в Буче и в целом в оккупированных районах Украины. Сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Совет Безопасности ООН существует, а в безопасности мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций пока не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство - россия, которое дискредитирует и ООН, и все другие международные институты, в работе которых до сих пор участвует. Ну то есть как - участвует. Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое делает. Уверен, мир это видит. Надеюсь, мир сделает выводы. Потому что если не сделает, то у мира останется только одна институция для обеспечения безопасности государств. А именно-оружие", - сказал Зеленский.

Детали 

Также он рассказал, что предложил членам Совета Безопасности ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию. В частности, и глобальную конференцию уже в мирном Киеве для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру учитывая все то, что делает россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, полученное ею от Советского Союза.

Напомним 

Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где рассказал о зверствах россиян в Буче и призвал ООН определиться со своим путем и вспомнить об уставе.

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