Зеленський: ООН наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась, винна в цьому лише одна держава – росія

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"Продовжив активну дипломатичну роботу. Звернувся до Ради Безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо воєнних злочинів росії в Бучі та загалом в окупованих районах України. Сказав те, що давно потрібно було сказати саме в такому форматі. Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує. Ні для кого. Це точно означає, що Організація Об'єднаних Націй наразі не може виконувати функції, заради яких створювалась. І винна в цьому лише одна держава – росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, у роботі яких досі бере участь. Ну тобто як – бере участь... Намагається заблокувати все конструктивне та використати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню й виправдовувати зло, яке робить. Впевнений, світ це бачить. Сподіваюся, світ зробить висновки. Бо якщо не зробить, то у світу залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав. А саме – зброя", - сказав Зеленський.

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Також він розповів, що запропонував членам Ради Безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема, й глобальну конференцію вже в мирному Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради Безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу.

Нагадаємо

Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.