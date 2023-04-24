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Зеленский обсудил с премьером Эстонии решение по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации у партнеров из ЕС

Зеленский обсудил с премьером Эстонии решение по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации у партнеров из ЕС

Киев • УНН

 • 363689 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас решение по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации у других партнеров в Евросоюзе. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Сегодня больше всего внимания уделили оборонным вопросам, и это понятно. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны», - сказал Зеленский.

Он отметил, что это касается и пушек для украинской артиллерии, и снарядов, и оружия для зенитчиков.

«Обсудили и решения по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации других наших партнеров в Евросоюзе. Тот случай, когда от скорости снабжения, от выполнения уже принятых решений напрямую зависит жизнь людей. Я благодарю Эстонию за готовность содействовать в соответствующей коммуникации с другими партнерами», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что важно, чтобы международные партнеры были максимально быстры в поставке обещанной помощи, особенно оружия.

Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас возможности Украины на передовой и движение к обретению полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

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