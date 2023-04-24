Зеленський обговорив з прем’єром Естонії рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації у партнерів з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації в інших партнерів у Євросоюзі. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
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«Сьогодні найбільше уваги приділили оборонним питанням, і це зрозуміло. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що це стосується і гармат для української артилерії, і снарядів, і зброї для зенітників.
«Обговорили й рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації в інших наших партнерів у Євросоюзі. Той випадок, коли від швидкості постачання, від виконання вже ухвалених рішень, безпосередньо залежить життя людей. Я дякую Естонії за готовність сприяти у відповідній комунікації з іншими партнерами», - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що важливо, щоб міжнародні партнери були максимально швидкими в постачанні обіцяної допомоги, особливо зброї.
Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас можливості України на передовій та рух до набуття повноправного членства в Євросоюзі й НАТО.