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Зеленський обговорив з прем’єром Естонії можливості на передовій та рух до набуття членства в НАТО

Зеленський обговорив з прем’єром Естонії можливості на передовій та рух до набуття членства в НАТО

Київ • УНН

 • 342193 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас можливості України на передовій та рух до набуття повноправного членства в Євросоюзі й НАТО. Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Каллас в Житомирі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наші переговори змістовні. Ми встигли обговорити весь спектр питань, які мають значення саме зараз. У першу чергу наші можливості на передовій. Важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими та максимально швидкими в постачанні обіцяної зброї, щоб ми могли максимально прискорити завершення війни – звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права», - сказав Зеленський.

Деталі

Також вони обговорили політичну взаємодію, рух до набуття повноправного членства в Євросоюзі й НАТО.

«Сьогодні ми обговорили наші очікування від Вільнюського саміту Альянсу. Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО – передусім у відносинах між Україною та НАТО. Потрібне позитивне політичне рішення Альянсу щодо вступу України, і я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію в підписаній нами декларації нашої спільної мети», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що, окрім того, він обговорив з Каллас відбудову України.

«Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі – тут, у Житомирській області, в Овручі. Це правильний приклад для багатьох інших партнерів. І я впевнений, багато зробимо разом», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

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