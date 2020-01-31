Убийство Гандзюк: Зеленский обсудил с премьер-министром Болгарии экстрадицию Левина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым скорейшую экстрадицию в Украину Алексея Левина, которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым. Глава государства подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего политического диалога с Болгарией", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский отметил поддержку со стороны Болгарии суверенитета и территориальной целостности Украины, а также проведение политики непризнания незаконной аннексии Крыма.
"Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами, совместно с украинскими коллегами, гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.
Также Зеленский высоко оценил оздоровление в Болгарии, в пределах трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации, 190 раненых украинских военнослужащих.
"Была отмечена важность укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, объемы которого в 2019 году впервые за последнее десятилетие прогнозируемо превысят 1 млрд долларов. Его дальнейшей активизации будет способствовать проведение очередного заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Большие перспективы сотрудничества также в области транспорта и туризма", - говорится в сообщении.
Также стороны подтвердили готовность содействовать всестороннему развитию национальных меньшинств.
Напомним, по информации Офиса Генерального прокурора Украины, документы, необходимые для экстрадиции задержанного Алексея Левина в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года.