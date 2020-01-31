Вбивство Гандзюк: Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Болгарії екстрадицію Левіна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойком Борисовим якнайшвидшу екстрадицію в Україну Олексія Левіна, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойком Борисовим. Глава держави підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Зеленський відзначив підтримку з боку Болгарії суверенітету та територіальної цілісності України, а також проведення політики невизнання незаконної анексії Криму.
"Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами, спільно з українськими колегами, громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський високо оцінив оздоровлення в Болгарії, в межах Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації, 190 поранених українських військовослужбовців.
"Було відзначено важливість зміцнення двосторонньої торговельно-економічної співпраці, обсяги якої у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать 1 млрд доларів. Її подальшій активізації сприятиме проведення чергового засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Великі перспективи співпраці також є у галузях транспорту та туризму", - йдеться у повідомленні.
Також сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин.
Нагадаємо, за інформацією Офісу Генерального прокурора України, документи, необхідні для екстрадиції затриманого Олексія Левіна до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року.