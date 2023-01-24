Зеленский обсудил с Макроном шаги для завершения войны

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“В разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны”, — написал Зеленский в Telegram.

Отдельно президент Украины подчеркнул, что спортсменам из россии не место на Олимпийских играх в Париже.

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Париж уже поставил Украине современную артиллерию, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО, но Макрон уже давно опасается вызвать недовольство россии и разрыв дипломатических контактов с владимиром путиным.

Макрона неоднократно критиковали украинские союзники в прошлом, а также восточноевропейские государства из-за комментариев, которые были сосредоточены на дипломатических решениях войны.

В июне он заявил, что “мы не должны унижать россию”. В декабре он призвал предоставить россии гарантии безопасности.

Однако в последние недели Макрон усилил свою риторику в отношении кремля, обвинив путина в совершении военных преступлений посредством “трусливых” и “циничных” атак на украинскую инфраструктуру.

В своем новогоднем послании французский лидер обратился к украинцам со словами: “Мы будем помогать вам до победы и построим справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу”.