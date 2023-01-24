Зеленський обговорив із Макроном кроки для завершення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном дипломатичні кроки для завершення війни, передає УНН.
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“У розмові з Президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни”, — написав Зеленський у Telegram.
Окремо президент України наголосив, що спортсменам із росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі.
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Додамо
Париж уже поставив Україні сучасну артилерію, бронетранспортери, зенітно-ракетні комплекси та системи ППО, але Макрон уже давно побоюється викликати невдоволення росії та розрив дипломатичних контактів із володимиром путіним.
Макрона неодноразово критикували українські союзники у минулому, а також східноєвропейські держави через коментарі, які були зосереджені на дипломатичних рішеннях війни.
У червні він заявив, що “ми не маємо принижувати росію”. У грудні він закликав надати росії гарантії безпеки.
Однак останніми тижнями Макрон посилив свою риторику щодо кремля, звинувативши путіна у скоєнні військових злочинів за допомогою “боягузливих” та “цинічних” атак на українську інфраструктуру.
У своєму новорічному посланні французький лідер звернувся до українців зі словами: “Ми допомагатимемо вам до перемоги та побудуємо справедливий та міцний світ. Розраховуйте на Францію та розраховуйте на Європу”.