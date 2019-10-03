Зеленский назвал тему встречи нормандской четверки

"... состоится встреча в нормандской формате вместе с Президентом Франции, канцлером Германии и Президентом Российской Федерации, где мы обсудим пути прекращения войны на Донбассе.

Моя позиция в этом вопросе является четкой и понятной, и она совпадает с позицией всех украинцев: мы все понимаем, что Донбасс - это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований", - подчеркнул Президент.

Он также добавил, что "все мы понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники".

"Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой. И проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами. Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандской формате", - заявил он.

Напомним, Зеленский заверил, что Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений.

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.