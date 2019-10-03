Зеленський назвав тему зустрічі нормандської четвірки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На зустрічі у нормандському форматі ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи підписання формули Штайнмайєра, передає УНН.
“... відбудеться зустріч у Нормандському форматі разом з Президентом Франції, Канцлером Німеччини та Президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі.
Моя позиція в цьому питанні є чіткою та зрозумілою, і вона збігається з позицією всіх українців: ми всі розуміємо, що Донбас — це Україна. І там повинен запанувати мир, відбутися повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань”, — наголосив Президент.
Він також додав, що “всі ми розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники”.
“Має відбутись обмін полоненими, щоб усі наші громадяни повернулися додому. І проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі у Нормандському форматі”, — заявив він.
Нагадаємо, Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими "ЛНР" та "ДНР" жодних угод.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.