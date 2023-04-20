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Зеленский наградил Париж знаком отличия за энергетическую поддержку Украины

Зеленский наградил Париж знаком отличия за энергетическую поддержку Украины

Киев • УНН

 • 447583 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на Международном саммите городов и общин наградил Париж знаком отличия за энергетическую поддержку Украины этой зимой, передает УНН.

Цитата

"Я хочу отдельно поблагодарить все страны и соответствующие общины, города, народы и обычных людей, которые помогли и продолжают помогать Украине пройти этот сложнейший период жестокой, кровавой темноты, период зимы, выстоять против российского ракетного террора, против террористических ударов по нашей энергосистеме.

Хотел бы также сегодня отметить помощь Парижа, которые стали одними из лидеров энергетической поддержки Украины этой зимой и собрали партнёров в такой "энергетический Рамштайн". Эта встреча была в Париже, потом наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало сохранить светлый свет жизни", - заявил Зеленский.

Детали

Лидер государства подчеркнул, что для него будет честью передать награду мэру Парижа Анн Идальго.

"Всегда есть вопросы с нашим протоколом. Почему-то  должен дать вам эту награду не здесь, хотя я здесь и вы здесь. И вот так мы учредили награду, пожали друг другу руки и достаточно. Слава богу, госпожа Идальго, что вы помогали нам с энергетическим оборудованием не в таком формате, как "да, мы вас поддерживаем, но передадим позже". Мы обязательно все отдадим", - пошутил Зеленский.

Он добавил, что благодарен Франции, президенту страны Эммануэлю Макрону и парижанам, которые поддержали инициативу.

После окончания речи президент страны вручил награду мэру Парижа.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на Международном саммите городов и регионов пригласил международных партнеров участвовать в развитии новой инфраструктуры безопасности в Украине, а также "уже сейчас" строить связи с украинскими местными и региональными властями, чтобы "как можно быстрее" начать восстановление страны.

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