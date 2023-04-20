Зеленський нагородив Париж відзнакою за енергетичну підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на Міжнародному саміті міст та громад нагородив Париж відзнакою за енергетичну підтримку України цієї зими, передає УНН.
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"Я хочу окремо подякувати усім країнам та відповідним громадам, містам, народам та звичайним людям, які допомогли та продовжують допомагати Україні пройти цей найскладніший період жорстокої, кривавої темряви, період зими, вистояти проти російського ракетного терору, проти терористичних ударів по нашій енергосистемі.
Хотів би також сьогодні відзначити допомогу Парижа, які стали одними з лідерів енергетичної підтримки України цієї зими і зібрали партнерів в такий "енергетичний Рамштайн". Ця зустріч була в Парижі, потім наші партнери постачали відповідне обладнання, яке нам допомогало зберегти світле світло життя", - заявив Зеленський.
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Лідер держави наголосив, що для нього буде честю передати відзнаку меру Парижа Анн Ідальго.
"Завжди є питання з нашим протоколом. Чомусь повинен дати вам цю відзнаку не тут, хоча я є тут і ви тут є.. І ось так ми заснували відзнаку, потиснули руку і достатньо.. Слава богу, пані Ідальго, що ви допомагали нам з енергетичним обладнанням не у такому форматі, немов "так, ми вас підтримуємо, але передамо пізніше". Ми обов'язково все віддамо", - пожартував Зеленський.
Він додав, що вдячний Франції, президенту країни Еммануелю Макрону та парижанам, які підтримали ініціативу.
Після закінчення промови президент країни вручив нагороду меру Парижа.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський на Міжнародному саміті міст та регіонів запросив міжнародних партнерів брати участь розвитку нової інфраструктури безпеки в Україні, а також "вже зараз" будувати зв'язки з українськими місцевими та регіональними владами, щоб "якнайшвидше" почати відбудову країни.