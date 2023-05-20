Зеленский на полях саммита G7 встретился с премьером Италии: подчеркнул подготовку украинских пилотов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита G7 в Японии встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, во время встречи остановился на вопросах возможностей ПВО и подготовки украинских пилотов, пишет УНН.
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"Во время визита в Японию и участия в саммите стран «Группы семи» провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони", - написал Зеленский в соцсетях.
Он отметил, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений.
"Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты визита в Италию, который состоялся 13 мая. Необходимо усовершенствовать способности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов. Скоординировали наши позиции накануне участия в саммите стран "Группы семи", - отметил Президент.
Напомним
Также Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита "Группы семи".