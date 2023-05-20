Зеленський на полях саміту G7 зустрівся з прем'єркою Італії: наголосив на підготовці українських пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на полях саміту G7 у Японії зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час зустрічі зупинився на питаннях спроможностей ППО і підготовки українських пілотів, пише УНН.
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"Під час візиту до Японії та участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із Прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні", - написав Зеленський у соцмережах.
Він зауважив, що важливо продовжувати діалог між Україною та Італією в питаннях двосторонніх відносин.
"Обговорили оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, який відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів. Скоординували наші позиції напередодні участі в саміті країн "Групи семи", - зазначив Президент.
Нагадаємо
Також Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту "Групи семи".