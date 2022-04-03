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Зеленский - матерям российских солдат после Бучи: они убивали сознательно и с удовольствием

Киев • УНН

 • 256348 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье заявил, что российская культура и человеческий образ россиян погибли вместе с убитыми оккупантами мирными украинцами, пишет УНН.

Зеленский - матерям российских солдат после Бучи: они убивали сознательно и с удовольствием

Президент отметил, что на украинской земле побывало концентрированное зло, убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией и заслуживают только смерти после того, что они совершили.

Цитата

"Я хочу чтоб каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпине, в Гостомеле. Что они сделали, зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных, мирных людей в обычном, мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать и убивать женщин на глазах у детей, издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей россии украинский город Буча? Как это все стало возможным?", - спросил Президент.

"Российские матери. Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием", - заявил Зеленский.

Детали

Глава государства также отметил, что хочет, чтоб все руководители российской федерации увидели, как выполняются их приказы.

"Вот такие приказы, вот такое исполнение, и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улице, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий образ погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", - добавил он.

Контекст

Тела гражданских лиц были разбросаны по улицам Буче после вывода российских войск из этого района.

Зверства русских вызвали международное возмущение. Западные лидеры призывают к расследованию военных преступлений и новых санкций против россии.

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