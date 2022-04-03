Зеленський - матерям російських солдатів після Бучі: вони вбивали свідомо та із задоволенням

Президент зазначив, що на українській землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і заслуговують тільки смерті після того, що вони вчинили.

Цитата

"Я хочу щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. Що вони зробили, навіщо їх вбили? Що зробив чоловік, який їхав по вулиці на велосипеді? Навіщо катували до смерті звичайних, мирних людей у звичайному, мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них з вух сережки? Як можна було гвалтувати і вбивати жінок на очах у дітей, знущатися над їхніми тілами навіть після смерті? Навіщо тиснули танками тіла людей? Що зробило вашій росії українське місто Буча? Як це все стало можливим?",- запитав Президент.

"Російські матері. Навіть якщо ви ростили мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині у ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського, немає душі, немає серця. Вони вбивали свідомо і з задоволенням", - заявив Зеленський.

Деталі

Глава держави також зазначив, що хоче, щоб всі керівники російської федерації побачили, як виконуються їхні накази.

"Ось такі накази, ось таке виконання, і солідарна відповідальність за ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, які лежать на вулиці, за постріли в потилицю пов'язаним людям. Ось так тепер буде сприйматися російська держава. Це ваш образ. Ваша культура і людський образ загинув разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", - додав він.

Контекст

Тіла цивільних осіб були розкидані по вулицях Бучі після виведення російських військ з цього району.

Звірства росіян викликали міжнародне обурення. Західні лідери закликають до розслідування військових злочинів і нових санкцій проти росії.