Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех погибших на Донбассе военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военным руководством по ситуации на Востоке Украины поручил выделить квартиры семьям военнослужащих, погибших в зоне ООС накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Сообщается, что во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное "хлебное перемирие", произошел возле Павлополя 6 августа. Погибло четверо украинских военных.
"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - говорится в сообщении.
Как отмечал УНН, Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных.
Также Зеленский заявил, что планирует позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрона и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом к встрече в нормандском формате в ближайшее время.
Напомним, 6 августа боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.