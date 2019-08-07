Зеленський доручив виділити квартири родинам чотирьох загиблих на Донбасі військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час наради з військовим керівництвом щодо ситуації на Сході України доручив виділити квартири родинам військовослужбовців, які загинули у зоні ООС напередодні. Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Повідомляється, що під час наради йшлося, зокрема, про обстріл, який, попри оголошене "хлібне перемир’я", стався біля Павлополя 6 серпня. Загинуло четверо українських військових.
"Глава держави доручив виділити родинам загиблих квартири", - йдеться в повідомленні.
Як зазначав УНН, Зеленський подзвонив Путіну після загибелі українських військових.
Також Зеленський заявив, що планує зателефонувати президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель із закликом до зустрічі в нормандському форматі найближчим часом.
Нагадаємо, 6 серпня бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.