Зеленский анонсировал важные новости от чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал получение важных новостей для украинцев, в том числе от правительственных чиновников, передает УНН.
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"Уже готовлюсь к новой неделе – будут важные новости, в том числе и от чиновников", - сказал президент.
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Также он напомнил, что в субботу подписал указы об увольнении некоторых послов Украины.
"Этот вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел", - подчеркнул Зеленский.
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