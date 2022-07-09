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Зеленский анонсировал важные новости от чиновников

Киев • УНН

 • 237697 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал получение важных новостей для украинцев, в том числе от правительственных чиновников, передает УНН.

Цитата 

"Уже готовлюсь к новой неделе – будут важные новости, в том числе и от чиновников", - сказал президент.

Дополнение 

Также он напомнил, что в субботу подписал указы об увольнении некоторых послов Украины.

"Этот вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел", - подчеркнул Зеленский.

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