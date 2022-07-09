Зеленський анонсував важливі новини від урядовців

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"Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців", - сказав президент.

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Також він нагадав, що у суботу підписав укази про звільнення деяких послів України.

"Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ", - наголосив Зеленський.

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