Зеленський анонсував важливі новини від урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував отримання важливих новин для українців, у тому числі від урядовців, передає УНН.
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"Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців", - сказав президент.
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Також він нагадав, що у суботу підписав укази про звільнення деяких послів України.
"Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ", - наголосив Зеленський.
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