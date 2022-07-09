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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський анонсував важливі новини від урядовців

Зеленський анонсував важливі новини від урядовців

Київ • УНН

 • 237698 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував отримання важливих новин для українців, у тому числі від урядовців, передає УНН.

Цитата 

"Вже готуюся до нового тижня – будуть важливі новини, зокрема й від урядовців", - сказав президент.

Доповнення 

Також він нагадав, що у суботу підписав укази про звільнення деяких послів України.

"Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ", - наголосив Зеленський.

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