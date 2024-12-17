Зеленский заявил, что ему не нужны посредники между ним и Трампом

Украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что посредники из других стран и из Украины для разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом ему не нужны. Об этом он заявил во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

«Сейчас переходный период в США. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредников в этом мне не нужно, из других стран, разных политиков, которые пиарятся на этом. Скажу откровенно, и внутри нашей страны мне не нужны посредники между мной и Трампом», - сказал Зеленский.

По его словам, команда Трампа активно работает с командой Зеленского, но это пока что знакомство.

Напомним

Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа четко осознает значение Украины для глобальной безопасности.