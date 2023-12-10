Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран
Киев • УНН
Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Детали
Как отмечается, во время встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, президент Зеленский поблагодарил за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций, сообщил об успехах в имплементации украинской Формулы мира и о результатах трех встреч советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Также лидеры Украины и Парагвая обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества стран. Глава украинского государства пригласил лидера Парагвая посетить Украину с визитом.
Во время встречи с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Во время переговоров с Президентом Луисом Лакалье Поу поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание уделили перспективе проведения саммита Украина - Латинская Америка.
С президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, украинский лидер обсудил возможности развития двустороннего сотрудничества стран, в частности в сфере безопасности, диджитализации, торговле сельскохозяйственной продукцией. Зеленский также предложил Нобоа присоединиться к имплементации Украинской формулы мира.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея.
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Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран
Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.
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