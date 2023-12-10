Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Аргентину встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Детали

Как отмечается, во время встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, президент Зеленский поблагодарил за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций, сообщил об успехах в имплементации украинской Формулы мира и о результатах трех встреч советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Также лидеры Украины и Парагвая обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества стран. Глава украинского государства пригласил лидера Парагвая посетить Украину с визитом.

Во время встречи с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время переговоров с Президентом Луисом Лакалье Поу поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание уделили перспективе проведения саммита Украина - Латинская Америка. - сообщил Владимир Зеленский.

С президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, украинский лидер обсудил возможности развития двустороннего сотрудничества стран, в частности в сфере безопасности, диджитализации, торговле сельскохозяйственной продукцией. Зеленский также предложил Нобоа присоединиться к имплементации Украинской формулы мира.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея.

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