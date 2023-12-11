Зеленский встретился с главой Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, где встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает УНН.

Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США сообщил президент.

По словам главы государства, они обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство говорится в сообщении

Напомним

Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.

12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.