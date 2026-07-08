Зеленский встретился с делегацией Конгресса США - обсудили ПВО, санкции против РФ и дипломатию
Киев • УНН
Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Обсудили усиление ПВО, санкции против РФ и дипломатическое урегулирование.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление украинской ПВО, перспективы дипломатии и законопроект о санкциях против россии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Провел встречу с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США: сенаторами Джинн Шахин, Линдси Грэмом, Ричардом Дурбином, Кристофером Кунсом, Майком Раундсом и членом Палаты представителей США Майком Тернером. Благодарен за поддержку и внимание к Украине
Президент отметил, что в ходе встречи стороны содержательно обсудили перспективы дипломатического урегулирования и условия, необходимые для его успешной реализации.
Он также проинформировал американских законодателей о нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot и российских ударах по гражданскому населению.
По словам Зеленского, взносы в PURL и другие поставки средств противовоздушной обороны в настоящее время являются главным приоритетом для защиты Украины.
Также стороны обсудили законопроект о санкциях против россии.
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