Зеленский встретился с делегацией Конгресса США - обсудили ПВО, санкции против РФ и дипломатию

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление украинской ПВО, перспективы дипломатии и законопроект о санкциях против россии. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Провел встречу с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США: сенаторами Джинн Шахин, Линдси Грэмом, Ричардом Дурбином, Кристофером Кунсом, Майком Раундсом и членом Палаты представителей США Майком Тернером. Благодарен за поддержку и внимание к Украине - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в ходе встречи стороны содержательно обсудили перспективы дипломатического урегулирования и условия, необходимые для его успешной реализации.

Он также проинформировал американских законодателей о нехватке ракет-перехватчиков для систем Patriot и российских ударах по гражданскому населению.

По словам Зеленского, взносы в PURL и другие поставки средств противовоздушной обороны в настоящее время являются главным приоритетом для защиты Украины.

Также стороны обсудили законопроект о санкциях против россии.

Зеленский обсудил с главой Евросовета график шагов для вступления в ЕС, Кошта вскоре ожидает открытия нового кластера