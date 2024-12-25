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Зеленский вместе с первой леди посетили большую приемную семью

Зеленский вместе с первой леди посетили большую приемную семью

Киев  •  УНН

 • 5862 просмотра

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Президент Украины с женой посетили семью Алексеенко, которая воспитывает 10 приемных детей, и вручили им ключи от нового дома. Дом построили в рамках проекта "Адрес детства" Фонда Елены Зеленской.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, по случаю Рождества, посетили большую приемную семью Алексеенко и передали ей ключи от нового дома. Дом построили в рамках второй волны проекта Фонда Елены Зеленской «Адрес детства», пишет УНН со ссылкой на Президента Украины.

Детали 

Владимир и Елена Зеленские осмотрели дом, полностью оборудованный техникой и мебелью, и пообщались с семьей.

«Поздравляем вас с праздниками. Пусть Рождество принесет вам много подарков, которые вы хотите. Чтобы у вас все здесь было хорошо, тепло», - сказала первая леди.

Семья Алексеенко с десятью приемными детьми до 2022 года жила в поселке недалеко от Каховки, где имела собственный дом на 100 кв. м. Впрочем, из-за полномасштабного российского вторжения и оккупации поселка они были вынуждены оставить свой дом и эвакуироваться.

«В прошлом году, в рамках первой волны проекта, при поддержке Фонда Елены Зеленской новые дома получили 14 больших приемных семей из восьми регионов Украины. Во второй волне, которую запустила Фонд, жильем планируют обеспечить еще 10 таких семей. Семья Алексеенко первой из второй волны получила новый дом накануне Рождества», - отмечается в официальном интернет-издании Президента Украины.

Напомним 

Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара в рамках проекта «Огонек детства».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская