Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  125245 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
  •  122850 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  125797 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  129061 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  219446 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  240239 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  212402 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  195986 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  186564 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175860 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  168693 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  166163 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151718 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146224 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  144122 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

  •  126201 просмотра
В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

В Еврокомиссии собираются утвердить предложение по доходам от замороженных активов рф 12 декабря

  •  104157 просмотра
В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

  •  65300 просмотра
На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

На войне погиб работник украинской киноиндустрии Руслан Володин

  •  48583 просмотра
Смертельный обвал на стройке в центре столицы: начато расследование

Смертельный обвал на стройке в центре столицы: начато расследование

  •  46012 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zelenskii-v-vashingtone-vstretilsya-s-direktorom-mvf

Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 23:40  •  3752 просмотра

Read in English

Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Глава государства выразил благодарность за весомую поддержку со стороны МВФ, которая предоставляется Украине с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России.

Со своей стороны Кристалина Георгиева отметила, что Фонд гордится тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.

Украина имеет отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в этом году Украины в этом году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны

сказала директор-распорядитель МВФ.

По словам Президента, дополнительное положительное влияние на экономику имело разблокирование Украиной гражданского судоходства в Черном море и функционирование "зернового коридора".

Во время встречи была отмечена реализация фондом программы долгосрочного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долл. США.

Владимир Зеленский обсудил с Кристалиной Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности выполнение Украиной определенных МВФ структурных маяков.

Президент поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о выделении нашему государству транша объемом 900 млн долл. США.

Дополнение

Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнерами.

Глава Украинского государства и директор МВФ коснулись вопрос евроинтеграции Украины. Владимир Зеленский заявил, что наша страна выполнила все необходимые рекомендации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о необходимости разработки действенного механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, в частности как источника альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны. целью восстановления нашей страны.

Напомним

Международный валютный фонд 11 декабря утвердил второй пересмотр программы для Украины. Это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Зеленський у Вашингтоні зустрівся із директорклю МВФ
Zelenskyy meets with IMF Managing Director in Washington
Новости по теме

Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ

Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.

Экономика •   •  3752 просмотра
Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ

Польские протестующие возобновили блокирование дороги на КПП "Дорогуск"

Вечером 11 декабря польские протестующие возобновили блокирование дороги возле пункта пропуска "Дорогуск" во главе с лидером партии "Конфедерация" Рафалом Меклером. Полиция прибыла с дубинками и щитами, но столкновений не произошло.

Политика •   •  7466 просмотра
Польские протестующие возобновили блокирование дороги на КПП "Дорогуск"

В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой

Украинские чиновники выпустили видео с советами по безопасности зимой, включая рекомендации по безопасному использованию генераторов, подчеркивая необходимость эксплуатации на открытом воздухе и надлежащего хранения топлива.

Война •   •  11038 просмотра
В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой

Галущенко обсудил ситуацию на ЗАЭС с послом Турции

Министр энергетики Украины призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС ради глобальной безопасности, а также обсудил с Турцией энергетическое партнерство, в том числе сотрудничество в сфере хранения газа и строительства трубопроводов.

Политика •   •  11539 просмотра
Галущенко обсудил ситуацию на ЗАЭС с послом Турции

МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн в связи с выполнением обязательств - Шмыгаль

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн. после того, как Украина выполнила необходимые контрольные показатели, включая законодательные реформы. Премьер-министр Шмыгаль признал, что Украина выполнила условия МВФ в условиях войны.

Экономика •   •  11588 просмотра
МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $900 млн в связи с выполнением обязательств - Шмыгаль

Стефанишина о призыве венгерских общин к Орбану и Мишелю: "Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ"

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина поддержала обращение венгерских общин к лидерам ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув важность этого вопроса для всех национальных общин. Обращение, подписанное несколькими венгерскими лидерами в Украине, призывает Венгрию поддержать интеграцию Украины в ЕС.

Политика •   •  15556 просмотра
Стефанишина о призыве венгерских общин к Орбану и Мишелю: "Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ"

В Украине стали больше производить и потреблять мяса

В 2023 году украинцы потребили больше мяса птицы и говядины, чем в предыдущем году, тогда как потребление свинины несколько снизилось; производство мяса птицы и говядины выросло, что привело к сокращению импорта мяса.

Экономика •   •  12948 просмотра
В Украине стали больше производить и потреблять мяса

Зеленский встретился с главой Пентагона

Президент Украины Зеленский встретился с министром обороны США Остином и генералом Брауном, чтобы обсудить вызовы безопасности и оборонное сотрудничество. Визит также включает встречу с президентом Байденом и выступление перед американскими сенаторами.

Политика •   •  15176 просмотра
Зеленский встретился с главой Пентагона

Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто шаги реформ и защиту прав меньшинств, договорившись о сотрудничестве в сфере отраслевого законодательства. Это имеет ключевое значение для дальнейшего вступления Украины в ЕС без стратегических изменений.

Политика •   •  17037 просмотра
Стефанишина и Сийярто обсудили права нацменьшинств и готовность Украины к интеграции в ЕС

На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ

Движение грузовиков на венгерской границе с Украиной продолжается беспрепятственно, а демонстрация демонстрирует поддержку Польши и Словакии вместо блокады.

Политика •   •  14952 просмотра
На венгерской границе движение грузовиков не блокируется - представитель ГПСУ