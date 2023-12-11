Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.
В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.
Детали
Глава государства выразил благодарность за весомую поддержку со стороны МВФ, которая предоставляется Украине с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России.
Со своей стороны Кристалина Георгиева отметила, что Фонд гордится тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.
Украина имеет отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в этом году Украины в этом году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны
По словам Президента, дополнительное положительное влияние на экономику имело разблокирование Украиной гражданского судоходства в Черном море и функционирование "зернового коридора".
Во время встречи была отмечена реализация фондом программы долгосрочного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долл. США.
Владимир Зеленский обсудил с Кристалиной Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности выполнение Украиной определенных МВФ структурных маяков.
Президент поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о выделении нашему государству транша объемом 900 млн долл. США.
Дополнение
Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнерами.
Глава Украинского государства и директор МВФ коснулись вопрос евроинтеграции Украины. Владимир Зеленский заявил, что наша страна выполнила все необходимые рекомендации.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о необходимости разработки действенного механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, в частности как источника альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны. целью восстановления нашей страны.
Напомним
Международный валютный фонд 11 декабря утвердил второй пересмотр программы для Украины. Это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов.
Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ
Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.
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