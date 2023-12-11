Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Глава государства выразил благодарность за весомую поддержку со стороны МВФ, которая предоставляется Украине с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России.

Со своей стороны Кристалина Георгиева отметила, что Фонд гордится тем, чего достигла Украина в этих сложных обстоятельствах.

Украина имеет отличные показатели. Мы прогнозируем рост ВВП Украины в этом году Украины в этом году до 4,5%. В третьем квартале текущего года ВВП вырос на 9,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что просто невероятно. Инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что является мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны

сказала директор-распорядитель МВФ.

По словам Президента, дополнительное положительное влияние на экономику имело разблокирование Украиной гражданского судоходства в Черном море и функционирование "зернового коридора".

Во время встречи была отмечена реализация фондом программы долгосрочного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долл. США.

Владимир Зеленский обсудил с Кристалиной Георгиевой состояние реализации программы долгосрочного финансирования, в частности выполнение Украиной определенных МВФ структурных маяков.

Президент поблагодарил за решение Совета директоров МВФ о выделении нашему государству транша объемом 900 млн долл. США.

Дополнение

Стороны подробно остановились на обсуждении возможных путей внешнего финансирования Украины в 2024 году и дальнейших совместных шагах по мобилизации финансовой поддержки нашей страны международными партнерами.

Глава Украинского государства и директор МВФ коснулись вопрос евроинтеграции Украины. Владимир Зеленский заявил, что наша страна выполнила все необходимые рекомендации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о необходимости разработки действенного механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, в частности как источника альтернативной бюджетной поддержки и инвестиций с целью восстановления нашей страны. целью восстановления нашей страны.

Напомним

Международный валютный фонд 11 декабря утвердил второй пересмотр программы для Украины. Это позволит нашей стране получить транш в размере около 900 млн долларов.