Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по вопросам безопасности в Донецкой области, проинспектировал строительство фортификационных сооружений и посетил раненых защитников.
В Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и осмотрел строительство фортификаций, сообщает УНН.
В Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе и защите людей. Подробные доклады генерала Содоля, председателя ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции
Глава государства также сообщил, что осмотрел строительство фортификаций в области. По его словам, на этом направлении должно быть сосредоточено максимум сил.
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Также в Донецкой области Владимир Зеленский посетил медицинскую роту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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