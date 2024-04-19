Зеленский в Донецкой области провел совещание по ситуации с безопасностью

россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

Украинские военные сбили российский стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, в связи с чем другой самолет был вынужден развернуться, поэтому часть ракет россияне так и не выпустили.