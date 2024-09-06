Зеленский уволил трех заместителей главы Офиса президента: Соколовскую, Кулебу и Точицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Соколовской, Алексея Кулебы и Николая Точицкого с должностей заместителей руководителя Офиса президента Украины. Соответствующие указы №614/2024, №615/2024 и №616/2024 от 5 сентября опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Ранее в пятницу Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций, а Алексея Кулебу - вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития общин и территорий.

Николай Точицкий занимал должность заместителя руководителя Офиса президента с апреля 2024 года, а до этого был заместителем министра иностранных дел и представлял Украину в Бельгии, Люксембурге и Европейском Союзе.

Алексей Кулеба стал заместителем главы Офиса президента в январе 2023 года, до этого возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Юлия Соколовская работала на должности заместителя главы Офиса президента с марта 2020 года, а до этого была министром социальной политики Украины.

Эти кадровые изменения стали частью обновления команды президента и свидетельствуют об изменениях в приоритетах государственной политики на фоне текущих вызовов и задач.

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