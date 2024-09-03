Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении более 200 физических и юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября подписал два указа о введении ограничений на 10 лет против юридических и физических лиц. Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 размещены на сайте главы Президента, передает УНН.

Детали

Согласно указу № 601 всего под санкциями 175 субъектов - 164 физических и 11 юридических лиц. Согласно второму указу - №601 - 147 субъектов - 74 физических и 73 юридических.

Ограничения начинают действовать с момента подписания в течение десяти лет. Контроль за выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко.

Как добавил председатель ОП Андрей Ермак, санкции вводятся против физических и юридических лиц, коллаборационистов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на ВОТ (всего 175 субъектов); компаний, привлеченных к обслуживанию аэродромов совместного базирования мо рф, фсб рф, нацгвардии рф, на которых размещается военная авиация. Кроме этого, под санкции попадают компании, транспортирующие военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы к линиям боевого соприкосновения, а также импортирующие подсанкционные товары, в частности, оружие, компоненты для ВПК из Ирана, КНДР.

Среди подсанкционных компаний такие:

ООО «Новапорт Холдинг» - предприятие, владеющее или управляющее контрольными пакетами акций в грузовом терминале Пулково и в 21 региональных аэропортах РФ. Оно также находится под санкциями Евросоюза;

ООО «Транспортно-экспедиторская компания Север-Юг» - компания специализируется на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполняла заказы в интересах российского военно-промышленного комплекса;

аэропорт «Домодедово»;

АО «Аэропорт Кольцово» - осуществляет управление международным аэропортом Кольцово, который обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.

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