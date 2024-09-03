Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб
Київ • УНН
Президент України підписав укази про санкції щодо фізичних та юридичних осіб на 10 років. Обмеження стосуються колаборантів, окупантів та компаній, що обслуговують військові об'єкти рф.
Президент України Володимир Зеленський 2 вересня підписав два укази про запровадження обмежень на 10 років проти юридичних та фізичних осіб. Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 розміщені на сайті Президента, передає УНН.
Деталі
Згідно з указом № 601 усього під санкціями 175 суб’єктів - 164 фізичних та 11 юридичних осіб. Згідно з другим указом – №601 – 147 суб’єктів - 74 физичних та 73 юридичних.
Обмеження починають діяти з моменту підписання протягом десяти років. Контроль за виконанням покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Литвиненка.
Як додав голова ОП Андрій Єрмак, санкції вводяться проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів); компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування мо рф, фсб рф, нацгвардії рф, на яких розміщується військова авіація. Окрім цього, під санкції потрапляють компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, кндр.
Серед підсанкційних компаній такі:
- ТОВ "Новапорт Холдінг" – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах РФ. ВОно також перебуває під санкціями Євросоюзу;
- ТОВ "Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь" – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського військово-промислового комплексу;
- аеропорт "Домодєдово";
- АТ “Аеропорт Кольцово” – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.
Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та підтримувачів авіації РФ02.09.24, 03:19 • 106716 переглядiв