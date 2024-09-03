Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб

ukenru
11:37 • 17169 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 40868 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 77446 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 134752 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 178083 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 256988 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165193 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141684 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128193 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 194942 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 122930 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 58998 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 92544 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 69073 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 54916 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 122884 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 256988 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 194942 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 225390 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 555642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 3802 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 14713 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 20071 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 25441 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 36252 перегляди
Актуальне
Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб

Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб

Київ • УНН

 • 93394 перегляди

Президент України підписав укази про санкції щодо фізичних та юридичних осіб на 10 років. Обмеження стосуються колаборантів, окупантів та компаній, що обслуговують військові об'єкти рф.

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня підписав два укази про запровадження обмежень на 10 років проти юридичних та фізичних осіб. Відповідні укази №601/2024 і 602/2024 розміщені на сайті Президента, передає УНН

Деталі

Згідно з указом № 601 усього під санкціями 175 суб’єктів - 164 фізичних та 11 юридичних осіб. Згідно з другим указом – №601 – 147 суб’єктів - 74 физичних та  73 юридичних. 

Обмеження починають діяти з моменту підписання протягом десяти років. Контроль за виконанням покладено  на секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Литвиненка.

Як додав голова ОП Андрій Єрмак, санкції вводяться проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів); компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування мо рф, фсб рф, нацгвардії рф, на яких розміщується військова авіація. Окрім цього, під санкції потрапляють компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, кндр.

Серед підсанкційних компаній такі:

  • ТОВ "Новапорт Холдінг" – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах РФ. ВОно також перебуває під санкціями Євросоюзу;
  • ТОВ "Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь" – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського військово-промислового комплексу;
  • аеропорт "Домодєдово";
  • АТ “Аеропорт Кольцово” – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.

Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та підтримувачів авіації РФ02.09.24, 03:19 • 106716 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63