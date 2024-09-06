Зеленський звільнив трьох заступників голови Офісу президента: Соколовську, Кулебу та Точицького
Київ • УНН
Президент України підписав укази про звільнення Соколовської, Кулеби та Точицького з посад заступників керівника ОП. Кулеба і Точицький призначені на нові міністерські посади.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Юлії Соколовської, Олексія Кулеби та Миколи Точицького з посад заступників керівника Офісу президента України. Відповідні укази №614/2024, №615/2024 і №616/2024 від 5 вересня опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.
Деталі
Раніше в п'ятницю Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій, а Олексія Кулебу — віцепрем'єр-міністром із відновлення України та міністром розвитку громад і територій.
Микола Точицький обіймав посаду заступника керівника Офісу президента з квітня 2024 року, а до цього був заступником міністра закордонних справ та представляв Україну в Бельгії, Люксембурзі та Європейському Союзі.
Олексій Кулеба став заступником голови Офісу президента у січні 2023 року, до цього очолював Київську обласну державну адміністрацію.
Юлія Соколовська працювала на посаді заступника голови Офісу президента з березня 2020 року, а до цього була міністром соціальної політики України.
Ці кадрові зміни стали частиною оновлення команди президента та свідчать про зміни в пріоритетах державної політики на тлі поточних викликів і завдань.
Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб03.09.24, 09:00 • 93394 перегляди