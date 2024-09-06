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Зеленський звільнив трьох заступників голови Офісу президента: Соколовську, Кулебу та Точицького

Київ • УНН

 • 24911 перегляди

Президент України підписав укази про звільнення Соколовської, Кулеби та Точицького з посад заступників керівника ОП. Кулеба і Точицький призначені на нові міністерські посади.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Юлії Соколовської, Олексія Кулеби та Миколи Точицького з посад заступників керівника Офісу президента України. Відповідні укази №614/2024, №615/2024 і №616/2024 від 5 вересня опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.

Деталі

Раніше в п'ятницю Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій, а Олексія Кулебу — віцепрем'єр-міністром із відновлення України та міністром розвитку громад і територій.

Микола Точицький обіймав посаду заступника керівника Офісу президента з квітня 2024 року, а до цього був заступником міністра закордонних справ та представляв Україну в Бельгії, Люксембурзі та Європейському Союзі.

Олексій Кулеба став заступником голови Офісу президента у січні 2023 року, до цього очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Юлія Соколовська працювала на посаді заступника голови Офісу президента з березня 2020 року, а до цього була міністром соціальної політики України.

Ці кадрові зміни стали частиною оновлення команди президента та свідчать про зміни в пріоритетах державної політики на тлі поточних викликів і завдань.

Зеленський підписав укази про запровадження санкцій щодо понад 200 фізичних та юридичних осіб03.09.24, 09:00 • 93394 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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