Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча и переназначил его на должность посла в Чехии.
В пятницу, 21 июня, президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше и переназначил его послом в Чехии. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.
Детали
Уволить ЗВАРИЧА Василия Богдановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша
Кроме того, по указу президента Украины №367/2024, Зварич Василия Богдановича был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике.
Зеленский уволил посла Украины в Молдове29 марта 2024, 10:59 • 27922 просмотра