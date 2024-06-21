В пятницу, 21 июня, президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше и переназначил его послом в Чехии. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.

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Уволить ЗВАРИЧА Василия Богдановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша - говорится в документе.

Кроме того, по указу президента Украины №367/2024, Зварич Василия Богдановича был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Чешской Республике.

Зеленский уволил посла Украины в Молдове