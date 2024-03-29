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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
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Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ
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Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны
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Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации
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Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Зеленский уволил посла Украины в Молдове
Президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.
Для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял - ВС ВСУ
По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины, для поиска слабых мест нашей ПВО враг наносит удары ракетами, которые до этого редко применял.
Эрдоган планирует визит в Вашингтон для встречи с Байденом на 9 мая - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Соединенные Штаты 9 мая, чтобы впервые встретиться с президентом Джо Байденом в Белом доме.
Данилов будет работать на дипломатическом направлении - Зеленский
Алексей Данилов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, теперь будет работать в дипломатической сфере, объявил Президент Владимир Зеленский.
Кулеба встретился с главой МИД Индии: договорились о восстановлении сотрудничества до уровня, который был до развязанной рф войны
Министр иностранных дел Украины Кулеба обсудил двусторонние отношения, региональную ситуацию, глобальную безопасность, украинскую формулу мира и восстановление довоенного уровня сотрудничества с Индией во время переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.
Расширение фискального давления на бизнес несправедливое и вредное - Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей
Любое усиление фискального давления на бизнес является неоправданным и вредным, поскольку возложит значительные расходы на бизнес, а дополнительные поступления в государственный бюджет будут минимальными, считает президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей.
Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации
Apple судится с бывшим инженером iOS Эндрю Одою за утечку конфиденциальной информации о продуктовых стратегиях компании, количестве сотрудников, деталях аппаратного обеспечения и стратегии соблюдения нормативных требований в нарушение соглашения о конфиденциальности.
Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики
Прогнозируется, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за вызовов и угроз, согласно докладу Украинского института демографии и проблем качества жизни.
Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции
Сервис "еЧерга" для грузовиков добавил новые функции, включая маркировку транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь, а также новый список, показывающий грузовики, въехавшие в пункт пропуска на основании регистрации.
Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности
Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.