В пятницу, 29 марта, президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ главы государства.

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Освободить Шевченко Марка Александровича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова - говорится в документе.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.