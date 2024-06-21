Зеленський звільнив посла в Польщі і призначив його до Чехії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Польщі Василя Зварича і перепризначив його на посаду посла в Чехії.
У п'ятницю, 21 червня, президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі та перепризначив його послом у Чехії. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.
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Звільнити ЗВАРИЧА Василя Богдановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща
Крім того, за указом президента України №367/2024, Зварича Василя Богдановича було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.
Зеленський звільнив посла України в Молдові29.03.24, 12:59 • 28160 переглядiв