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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4030 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Зеленський звільнив посла в Польщі і призначив його до Чехії

Київ • УНН

 • 27943 перегляди

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Польщі Василя Зварича і перепризначив його на посаду посла в Чехії.

Зеленський звільнив посла в Польщі і призначив його до Чехії

У п'ятницю, 21 червня, президент Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі та перепризначив його послом у Чехії. Про це пише УНН з посиланням на указ глави держави.

Деталі

Звільнити ЗВАРИЧА Василя Богдановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща

- йдеться в документі.

Крім того, за указом президента України №367/2024, Зварича Василя Богдановича було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.

Зеленський звільнив посла України в Молдові29.03.24, 12:59 • 28160 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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