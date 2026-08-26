Зеленский сообщил об отработке 16 объектов в россии за сутки
Киев • УНН
Украинские силы поразили 16 объектов в россии, в частности нефтяные объекты, аэродромы и военное предприятие.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении 16 объектов в рф за сутки, в том числе нефтяных, аэродромов и военного предприятия, пишет УНН.
За сутки наши воины санкционировали 16 объектов в россии. В частности, были нанесены дальнобойные удары по нефтяным объектам — российскому нефтяному кошельку, который финансирует войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике
Президент подчеркнул: "Война должна возвращаться туда, откуда пришла. Украина отвечает на российские удары и делает это так, чтобы цена войны для агрессора неизбежно возрастала. Справедливо снижаем российский потенциал агрессии. Спасибо всем задействованным воинам за меткость! Слава Украине!"
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